“Depois da análise dos termos da proposta da FCA, o conselho de administração da Renault decidiu pelo interesse de estudar a oportunidade da mesma em função do reforço do aparelho industrial do hrupo Renault e geradora de valor para a aliança”, explicou a empresa, em comunicado.

Sem avançar mais detalhes, a Renault adiantou apenas que facultará informações adicionais “no momento oportuno”.