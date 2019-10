“O Conselho de Administração decidiu pôr termo aos mandatos do presidente executivo da Renault AS, senhor Thierry Bolloré, com efeito imediato. O Conselho de Administração decidiu nomear, com efeito imediato, a senhora Clotilde Delbos para presidente executiva da Renault SA por um período de transição”, anunciou o construtor automóvel francês num comunicado.

Delbos ficará à frente da Renault até que o fabricante automóvel encontre um novo presidente executivo.