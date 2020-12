Relatório de mercado: NNPC GMD confirma progresso do gasoduto AKK

NIGÉRIA

O Director Administrativo do Grupo (GMD) da Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Alhaji Mele Kyari, afirmou que a construção do projecto do Gasoduto Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK) está actualmente 15% concluída. O projecto está actualmente cruzando o rio Níger, através da travessia do rio Ndoni-Aboh nos estados dos rios e do Delta, que fornecerá gás da parte oriental para o país no corredor ocidental de acordo com o GMD. Alhaji Kyari afirmou ainda que o NNPC tem as garantias do governo na entrega deste projecto de gasoduto transnacional, que criará uma importante linha tronco de gás para entrega de gás ao mercado interno.

O governo federal anunciou que a China aprovou e desembolsará 85% do empréstimo necessário para financiar o projecto do gasoduto AKK de 2,6 bilhões USD. O Gasoduto AKK é um plano para transportar gás natural de Ajaokuta, no estado de Kogi para o estado de Kano, como parte do Gasoduto Trans Nigeria. Após a conclusão, o projecto permitirá a injecção de 2,2 bilhões de pés cúbicos padrão de gás por dia (scf / d) de gás no mercado interno e facilitará uma capacidade adicional de geração de energia de 3.600 MW. A construção do projecto começou em Julho de 2020.

O Ministro de Estado dos Recursos Petrolíferos, Chefe Timipre Sylva, encomendou duas fábricas de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Estado de Kano. O chefe Sylva afirmou que as usinas a gás vão gerar 10 MW de electricidade e capacitar a população do estado de Kano. As fábricas foram construídas pela Greenville LNG Company Limited para a Aspira Nigeria Limited. O presidente da Aspira Limited, Haruna Danzago, disse que a empresa vai estender a energia gerada a outras fábricas por meio de uma usina maior, que geraria entre 15-20 MW no estado. Além disso, o Director Executivo de Greenville, Ritu Sahajwalla, disse que a capacidade do tanque de armazenamento em ambas as fábricas era de 220 metros cada.

SENEGAL

A Modec anunciou que sua subsidiária Modec Senegal (MOSEN) garantiu um contracto com a Woodside Energy para fornecer operações e manutenção de uma embarcação de Armazenamento e Descarregamento de Produção Flutuante (FPSO) para o projecto de fase 1 de desenvolvimento do campo Sangomar offshore do Senegal. O projecto está nos blocos de petróleo Sangomar Offshore e Sangomar Offshore Deep. O FPSO será implantado no campo de Sangomar, que fica a cerca de 100 km ao sul de Dakar.

O desenvolvimento do campo Sangomar será o primeiro desenvolvimento de petróleo offshore do Senegal. Em Janeiro, a Woodside e a Modec assinaram um contrato de compra para o fornecimento do FPSO. O contrato cobrirá todas as actividades de instalação e comissionamento no país, após o que um período inicial de operação e manutenção de 10 anos terá início. As opções de extensão estão incluídas para cada ano após o prazo inicial de 10 anos por até mais 10 anos. Com entrega prevista para 2023, a embarcação FPSO ficará ancorada permanentemente em lâmina d’água de aproximadamente 780 metros por um sistema de amarração de torre externa a ser fornecido pela SOFEC, empresa da Modec. O FPSO terá capacidade para processar 100.000 barris de petróleo bruto por dia (BPD), 130 milhões scf / d, 145.000 barris de injecção de água por dia e terá uma capacidade mínima de armazenamento de 1.300.000 barris de petróleo bruto.

GLOBAL

Na quinta-feira, 17 de Dezembro, os preços do petróleo bruto subiram e atingiram uma alta de nove meses, com os traders optimistas sobre o progresso em direcção a um acordo de estímulo fiscal com os EUA e a quebra recorde da demanda de refino na China e na Índia. Os futuros do petróleo US West Texas Intermediate (WTI) subiram 0,8% a 48,17 USD o barril, enquanto os futuros do petróleo Brent subiram 0,6% a 51,38 USD o barril às 11h20 ET (16h20 GMT). O relatório Energy Information Administration (EIA) para quarta-feira, 16 de Dezembro, mostrou um empate de 3,135 milhões de barris na semana encerrada em 11 de Dezembro, mais do que as expectativas dos analistas de uma queda de 1,9 milhão de barris.

Os preços foram apoiados pelo enfraquecimento ainda maior do USD, que atingiu seu nível mais baixo em mais de dois anos e meio durante a noite. Um USD fraco torna mais barato para os compradores nos mercados emergentes, que são a fonte de demanda de petróleo de crescimento mais rápido. O maior factor que sustenta as esperanças para a demanda de 2021 continua sendo a distribuição de vacinas que permitirão um retorno rápido ao comportamento normal por parte das empresas e famílias. No entanto, analistas alertam que problemas de distribuição vão garantir que o impacto sobre o petróleo venha com atraso. A OPEP + também decidirá em 4 de Janeiro se pode continuar a aumentar a produção em 500.000 BPD em Fevereiro.