Relatório de mercado: Nigéria vai impulsionar o gás doméstico no primeiro trimestre de 2021

NIGÉRIA

O Governo Federal intensificou os esforços para garantir que a Nigéria alcance a autossuficiência na produção doméstica e na utilização de seus recursos de gás até o primeiro trimestre de 2021, de acordo com o Director Executivo do Grupo da Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Alhaji Mele Kyari . Alhaji Kyari explicou que o desenvolvimento agressivo de seus recursos de gás pela Nigéria começará a dar frutos em breve. Os consumidores de gás liquefeito de petróleo (GLP) teriam mais suprimento doméstico, já que a Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG) Limited iniciou o fornecimento de 450.000 toneladas métricas (MT) em 2021.

Em 2007, o consumo total de GLP na Nigéria era de cerca de 50.000 TM, mas hoje é de cerca de um milhão de toneladas métricas e a contribuição da NLNG é de 350.000 TM, que aumentará para 450.000 TM. O NNPC está buscando um acordo de pré-pagamento de petróleo de 1 bilhão USD para renovar sua Refinaria de Port Harcourt. O Ministro de Estado dos Recursos Petrolíferos, HE Timipre Sylva, disse que o exercício de reabilitação das refinarias em todo o país se encontra na fase final e teve em dezembro de 2020 aberto licitações para contratos de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) para a reabilitação. Após a conclusão, o reembolso será por meio de petróleo e entrega de produtos da refinaria ao longo de sete anos. Diz-se que o Banco Africano de Exportação e Importação está liderando o financiamento.

SENEGAL

A SOFEC Inc. anunciou que o primeiro aço foi cortado para o sistema de amarração da torre para o projeto de sistema de amarração externa da torre de Rufisque Offshore, Sangomar Offshore e Sangomar Deep Offshore (RSSD). localizado ao largo da costa do Senegal. MODEC, a empresa-mãe da SOFEC, fornecerá o FPSO sob um contrato de compra de FPSO com a Woodside Energy (Senegal) BV, operadora da joint venture RSSD. O FPSO será implantado a aproximadamente 100 quilômetros ao sul de Dakar, no Senegal, e será o primeiro desenvolvimento de petróleo offshore do Senegal. O FPSO está programado para ser entregue para dar suporte à primeira produção de petróleo em 2023 e ficará ancorado em aproximadamente 780 metros de lâmina d’água. A SOFEC é responsável por todas as atividades EPC relacionadas ao Sistema de Amarração da Torre Externa e seus componentes auxiliares. A SOFEC ajudará na integração da torre e nas atividades offshore de conexão e comissionamento planejadas para 2023.

GABÃO

A Total revelou que 58% de sua afiliada Total Gabon assinou um acordo com a Perenco para alienar sua participação em vários ativos por até 350 milhões USD. O negócio inclui participações em sete campos offshore maduros não operados, incluindo a operação do terminal de petróleo Cap Lopez. O preço a ser pago pela Perenco pelos activos ficará entre 290 milhões USD e 350 milhões USD, dependendo dos preços futuros do petróleo Brent.

A transacção ainda está sujeita à aprovação das autoridades gabonesas. A Total revelou que a produção alienada pela Total Gabão no âmbito do negócio ascendeu a cerca de 8.000 barris de petróleo por dia (bpd) em 2019. A Total está a operar no Gabão há mais de 90 anos e é um dos principais intervenientes a montante e a jusante do país negócios.

GLOBAL

Em 7 de Dezembro de 2020, os preços do petróleo bruto aumentaram com uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA e a promessa da Arábia Saudita de cortar a produção ofuscou um vírus galopante e protestos violentos em Washington. Os futuros do petróleo US West Texas Intermediate subiram 0,7% a 50,98 USD, enquanto os futuros do petróleo Brent subiram 0,4% a 54,65 USD às 11:25 AM ET (16:25 GMT), fechando em uma alta de 11 meses.

O relatório semanal da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos para 6 de janeiro de 2021 mostrou um empate de 8.010 milhões de barris na semana encerrada em 1º de Janeiro de 2021 contra a previsão dos analistas de 2.133 milhões de barris e 6.065 milhões de barris no período anterior semana.

Os preços do petróleo foram apoiados por uma promessa da Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, de cortar voluntariamente a produção em mais 1 milhão de barris por dia (bpd) em Fevereiro e Março. Analistas observaram que esta etapa seria suficiente para colocar o mercado físico de volta ao déficit no primeiro trimestre de 2021, quando muitos começaram a esperar superávits devido a uma nova queda na demanda decorrente de economias afectadas pelo COVID-19 na Europa e em outros lugares.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse que a volatilidade no mercado de petróleo em 2021 diminuirá e a demanda por petróleo crescerá 3-5 milhões de bpd. No entanto, não atingirá o nível pré-crise, que era superior em 6 a 7 milhões de bpd em relação aos níveis de 2020. Enquanto isso, o surgimento de novas cepas de coronavírus é um factor de incerteza para o mercado de petróleo, uma vez que ainda não está claro como a situação se desenvolverá. A volatilidade do mercado desacelerou, mas a recuperação da produção levará algum tempo, acrescentou Novak. Anteriormente, os países da OPEP + concordaram com os parâmetros de cortes de petróleo em fevereiro e março, que totalizarão 7,125 milhões de bpd. Agora os países da aliança estão cortando a produção em 7,2 milhões de bpd em relação ao nível básico. Este aumento na produção será compensado por cortes de produção proporcionais e voluntários pela Arábia Saudita.