Relações comerciais entre Portugal e o México crescem 94% desde 2014

De acordo com a entidade presidida por Miguel Gomes da Costa, os negócios das empresas portuguesas quase duplicaram desde 2014, baseando-se em dados do Banco de Portugal para realçar que as exportações cresceram 13,5% em 2018 face a 2017, enquanto as importações aumentaram 12,5%.

As exportações portuguesas para o México em 2014 representavam 227,5 milhões de euros, enquanto em 2018 ascendiam a 366,6 milhões de euros. Já as importações em 2014 significavam 67,3 milhões de euros, tendo aumentado para 201,7 milhões de euros em 2018.

“O crescente investimento de empresas portuguesas no México, bem como o aumento sustentando das trocas comerciais entre os dois países, mostram o potencial imenso que o actual momento de desenvolvimento do México oferece, designadamente à indústria dos moldes, máquinas e ferramentas para o ‘cluster automóvel’ e aos projectos de base tecnológica”, disse Miguel Gomes da Costa, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

“Basta mantermos o actual ritmo de crescimento a dois dígitos e, dentro de quatro ou cinco anos, será alcançada a fasquia simbólica dos mil milhões de euros por ano de trocas entre os dois países”, acrescentou.