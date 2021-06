Refriango investe em campanha de responsabilidade social

A Refriango pretende investir perto de 26 milhões Kz para capacitar famílias no limiar da pobreza em Luanda, no âmbito do programa de responsabilidade social denominado “Mamãs, vendedoras ambulantes.”

De acordo com o departamento de comunicação da empresa, 58 vendedeiras já beneficiaram do apoio e estão previstas mais 130. Até ao momento foram contempladas as ambulantes dos municípios da Ingombota (30) e Sambizanga (28) com quites que incluem carrinhos de mão com arca térmica, chapéu de sol e tshirt avaliados em cerca de 130 mil KZ e produtos da Refriango orçados em pouco mais de sete mil Kwanzas.

“A implementação do projecto “Carrinhos de mão para vendedeiras ambulantes”, integra-se na política de responsabilidade social da Refriango que se tem caracterizado por uma proximidade crescente com as comunidades locais” informa a Refriango. “Numa 1ª fase as famílias são identificadas pelas administrações, após esta identificação e cadastramento das mesmas pela administração que inclui a legalização da venda ambulante damos formação de vendas e higiene do trabalho”.

Esclarecem que é feito um acompanhamento diário por um comercial da Refriango, que dá formação e ajuda no sentido dos promocionais.

“Com este acompanhamento conseguimos saber se o negócio destas vendedoras está a progredir, no caso do Projecto piloto que começou na Boavista, temos 9 mamãs que já dobraram as suas vendas” relatam.

“No contexto actual é urgente criar condições para as famílias poderem subsistir. A geração do seu próprio negócio é uma das formas que conseguimos combater o desemprego. As mulheres são o segmento mais frágil da nossa sociedade, e este projecto visa capacitar com formação as mesmas. Quem sabe num curto espaço de tempo possam ser donas do seu próprio armazém. A entrega simbólica dos carrinhos no dia de hoje, tem como objectivo chamar a atenção da sociedade para a necessidade de todos contribuímos para potenciar as nossas mulheres” Comentou a Administradora de Marketing da DR Refriango, Tânia Jardim.