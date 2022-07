Refriango apresenta embalagem e novo posicionamento da marca Nutry

A Refriango apresentou hoje, em Luanda a nova embalagem dos sumos Nutry e um novo posicionamento da marca no mercado consubstanciado na inovação e observância dos consumidores, numa altura em que comemora os 15 anos da marca.

Para David Moisés, Category Manager de sumos néctares e águas da Refriango, o novo posicionamento apresenta práticas mais sustentáveis à realidade evolutiva do consumidor e acompanha as exigências do mercado.

O responsável disse, na ocasião, que o produto Nutry está mais sofisticado e alinhado ao gosto estético do consumidor angolano e acima de tudo mais natural com apenas duas cores e um slogan: “o que é bom vem de dentro”.

“O consumidor actual precisa e pede produtos que apresentam e acompanham aquilo que são os seus valores, com práticas e produtos saudáveis, sendo que hoje as famílias têm uma maior consciência de vida saudável e de sustentabilidade, tendo como pilares essenciais o sabor, a saúde e a nutrição’’, explicou.

Paralelamente, o grupo apresentou também o novo produto disponibilizado recentemente no mercado, denominado “Mocktails” do qual David Moisés acredita no sucesso da aposta. Temos altas expectativas sobre o produto e acreditamos que podemos impactar um número considerável de consumidores de cocktail sem álcool”, afirma.

Ainda na ocasião e no âmbito da responsabilidade social corporativa do grupo, o Category Manager de sumos néctares e águas da Refriango e fez balanço positivo do projecto Yatchi Yetu, que tem como objectivo capacitar pessoas desfavorecidas a nível nacional.

“O projecto já beneficiou mais de 100 pessoas, dos quais 50% são mulheres e acreditamos na maximização e expansão do mesmo nas demais províncias do País nos próximos tempos”, refere.