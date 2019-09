Reformas em Angola atraem investidores sul-africanos

Meshack Mathye enalteceu as reformas, em curso em Angola, durante o encontro entre o vice-governador de Luanda, Dionísio Manuel da Fonseca e os empresários sul-africanos, para falar das oportunidades de negócio e identificar as áreas com maiores potencialidades para o investimento estrangeiro.

Afirmou que os empresários sul-africanos se sentem encorajados com o momento económico e são a favor da melhoria do ambiente de negócios.

Meshack Mathye disse que os empresários não olham, apenas, para a diversificação da economia, mas pretendem expandir as actividades para outras localidades de Angola.

Lamentou o facto de, no geral, a maioria dos investimentos ficar por Luanda e acredita que os empresários do seu país pretendem investir para outras províncias.

O vice-governador para o sector Político e Social, Dionísio Manuel da Fonseca, acredita que a participação do empresariado privado pode contribuir para o alcance dos objectivos gizados pelo Executivo.

Disse que Luanda dispõe de infra-estruturas com potencial turístico, que requer o investimento privado, a exemplo do sector agrícola.

As trocas comerciais entre Angola e África do Sul rondaram, no ano passado, os 230 milhões de Rands.

O volume de transacções comerciais da África do Sul para Angola rondam os 377 mil milhões de kwanzas, enquanto o inverso é de 133 mil milhões de kwanzas.