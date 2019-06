Reformas e estabilidade macroeconómica em Angola atraem empresários americanos - Ministro do Comércio

De acordo com um informe do ministério do Comércio que tivemos cesso, no encontro, que decorreu à margem da 12ª Cimeira de Negócios EUA-África, os americanos sugeriram a realização de um seminário para que os empresários norte americanos possam conhecer melhor as transformações em curso em Angola.

Segundo ainda o documento, os mesmos propõem que o seminário se realize em Luanda, tão logo seja realizada a 3ª reunião do TIFA- Acordo de Comércio e Investimento entre Angola e os EUA, agendada para Maio último e que ainda não se realizou.

Um possível acordo preferencial com os EUA também foi sugerido pelos americanos durante o encontro, assunto que poderá ser discutido tendo em conta os compromissos regionais já assumidos por Angola, como a adesão à zona de livre comércio da SADC, de acordo com o ministro Joffre Van-Dúnem.

Neste encontro, acrescenta o documento, os americanos manifestaram ainda o interesse em fornecer sementes de diferentes variedades ao país, no quadro da aposta na diversificação da produção nacional.