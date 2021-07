RAPP vai recensear seis mil empresas

O Instituto Nacional de Estatística (INE) prevê recensear cerca de seis mil empresas do sector agro-pecuário e aquícola, na quarta e última fase do Recenseamento Agro-pecuário e Pescas (RAPP).

Estes dados foram avançados, esta segunda-feira em Luanda, durante uma conferência de imprensa, organizada pelo instituto e que juntou a coordenação do projecto, empresas parceiras e órgãos de imprensa.



A coordenadora do projecto e directora-geral do INE, Chaney Rosa John, lançou o repto sobre a importância da adesão e mobilização dos empresários à volta do recenseamento.



Na sua intervenção, Chaney John deu nota que, "a recolha deve ser feita de forma coerente, actual, consistente e harmonizada, visando a conformidade com a estrutura estatística económica e socio-demográfica do País, salvaguardando assim o princípio da comparabilidade estatística”.



Avaliado em 25 milhões USD



Este que é o primeiro Recenseamento Agropecuário e Pescas (RAPP) teve início em finais de Março deste ano, num processo que decorrerá até 2022, e visa permitir que o País conheça a estrutura dos sectores da agricultura, pecuária e pesca, de forma a dinamizar as economias locais.



Segundo dados do programa, apurados pela Angop, o mesmo está avaliado em 25 milhões USD e é financiado pelo Banco Mundial.



Por outro lado, de acordo com os promotores, espera-se que com o RAPP as instituições possam elaborar políticas e planos de desenvolvimento agrários e pesqueiros, com bases técnicas e científicas mais sólidas, para viabilizar os investimentos.