Quinta dos Jugais investe 2 milhões USD para aumentar produção de enchidos

A Quinta dos Jugais, empresa especializada em transformação de carnes em enchidos, pretende terminar o ano de 2022 com uma capacidade de produção de mil toneladas por mês, com a injecção de mais 2 milhões USD, disse o CEO da instituição, Ricardo Carvalho.

“A infra-estrutura vai aumentar a capacidade de produção”, anunciou Ricardo Carvalho, acrescentando que “investiu-se mais 2 milhões USD na capacidade já existente para este fim”.

Este investimento, prosseguiu, permitirá os clientes terem os produtos na quantidade desejada.

A empresa conta actualmente com 220 trabalhadores, dos quais 12 expatriados, a funcionar com apenas um turno.

A empresa de direito angolano, Quinta dos Jugais Angola, foi criada em 2007 e iniciou produção em grande escala em 2021.

Instalada na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda – Bengo, a empresa é detentora das marcas de fiambres e carnes: “Da Minha Angola e a Do Pasto”.

A empresa tem integrada a linha completa de charcutaria, cozidos e carnes, utilizando, tecnologias e máquinas de ponta como as picadoras, cutters, máquinas de enchimento, injectoras,enchedoras, fatiadoras, entre outras.

A produção, é assegurada por suínos adquiridos na sua maioria no exterior, particularmente na Espanha, Polónia, Estados Unidos da América e Brasil, ao passo que os químicos utilizados no processo de transformação provém da Alemanha e, igualmente, da Espanha.

“O processo de transformação é feito no País, salvo algumas matérias-primas que precisam de ser importadas dada à preferência dos clientes”, afirmou, enfatizando que, há clientes que não confiam no produto nacional, pelo que preferem o produto importado.

“O contrário também se aplica”, clarificou.

Há já um ano a “fazer caminho”, a empresa está a afinar os processos e a restruturar-se, tendo como próximo objectivo a obtenção da certificação IFS Food, uma norma internacionalmente que garante a segurança e a qualidade dos produtos alimentares.

“Queremos ser a referência na qualidade e segurança alimentar. O próximo passo será, no final de 2023, finalizarmos a certificação IFS Food.

“Fizemos um ano de produção nacional”, apontou, fazendo um recuo no passado em que a empresa se dedicava a importação de carne e seus derivados.

“Depois de 14 anos a trazer melhores soluções aos angolanos e impulsionados pela paixão de criar os sabores clássicos de Angola, o ano 2021 ficou marcado por uma nova fase na história da nossa empresa, com a construção de novas infra-estruturas e a criação da nossa própria linha de enchidos e charcutaria”, recordou Ricardo Carvalho o percurso da empresa.

No entanto, no decurso da entrevista, Ricardo Carvalho não deixou de olhar para os passos significativos que estão a ser dados no referido sector.

“Temos cinco fábricas no sector, mas perspectivamos um futuro elevado para Angola”, disse, sublinhando que o país “tem tudo para continuar a crescer porque tem muitos jovens”.

“Penso que as pessoas terão de ter maior capacidade financeira até para consumir produtos diferentes. Pretendemos posicionar a marca numa altura em que achámos que deviamos ter feito” adiantou.