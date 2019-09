Quebra de confiança, leva Governo a rescindir contratos com portuguesa AEnergia

Os contratos aprovados, entre Julho e Agosto de 2017, destinavam-se à instalação de novas centrais de produção, assistência técnica e manutenção aos centros eletroprodutores com equipamentos da marca GE (General Eletric), bem como construção de pequenos sistemas de abastecimento de água.

Segundo um despacha de 22 de Agosto, dá conta que no decorrer da execução dos contratos foram verificadas irregularidades por parte da AEnergia S.A., designadamente a aquisição de quatro turbinas no âmbito do financiamento GE Capital Limitada, “sem que as mesmas tivessem sido previstas nos contratos celebrados com o sector”.

Tendo em conta a necessidade de se rescindir os contratos celebrados, ao abrigo do Acordo de Empréstimo entre o Ministério das Finanças e a GE Capital Limitada e de se concluir as referidas obras, o Presidente angolano autorizou o ministro das Finanças a rescindir tais contratos “por imperativo de interesse público”.

Recorde-se que os contratos tinham sido celebrados entre a Empresa de Produção de Eletricidade - PRODEL e a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade – ENDE, em representação do Ministério da Energia e Águas e a empresa AEnergia S.A., ao abrigo do Acordo de Empréstimo celebrado entre o Ministério das Finanças e a GE Capital Limitada.