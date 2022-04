Quatro empresas europeias já terão feito pagamentos de gás em rublos

Há pelo menos dez empresas que já terão aberto conta no Gazprombank para fazer o pagamento de gás natural russo em rublos e, desse número, quatro já fizeram pagamentos. A informação é avançada por uma fonte próxima da gigante Gazprom.

Dez empresas europeias ligadas ao sector do gás natural já terão aberto contas no Gazprombank para acatar as ordens de Vladimir Putin. A informação é avançada pela agência Bloomberg, que cita uma fonte ligada à gigante russa do gás Gazprom.

De acordo com esta informação, estas dez empresas europeias estão dispostas a pagar por gás natural russo em rublos - uma ordem decretada pelo líder russo a 31 de Março. Desde dia 1 de Abril que a Rússia está a exigir que as empresas de países "hostis" - ou seja, que condenem a invasão da Ucrânia - paguem por gás com a moeda russa.