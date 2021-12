Quarto leilão da SODIAM rende 11,3 mil milhões Kz

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM) arrecadou, nesta terça-feira, 01, 11,3 mil milhões Kz com a venda, em leilão, produções de diamantes especiais da Sociedade Mineira do Catoca e da Sociedade Mineira do Lulo, a partir de um peso de 1.012,90 quilates.

Participaram do quarto leilão 29 empresas das principais praças diamantíferas mundiais, onde estiveram um conjunto diversificado de pedras especiais, seis do Lulo que permitiu render 12,8 milhões USD e 15 do Catoca que renderam 6,7 milhões USD.

O 4º leilão de diamantes em bruto em Luanda, cujas sessões de avaliação decorreram entre os dias 15 e 29 do corrente mês, nas instalações da SODIAM compreendeu a apresentação de propostas, submetidas por via electrónica, até às 11h00 de ontem 30 de Novembro, no site www.sodiamsaIes.com.

As empresas que participaram no leilão apresentaram licitações de forma remota, em modelo fechado, na plataforma electrónica “online”, de modo a gerar maior transparência no processo e obter um maior valor comercial para as pedras e lotes de pedras especiais disponíveis.

De acordo com a SODIAM este é o segundo leilão realizado em 2021. Foram reforçadas as medidas de precaução e biossegurança, exigidas pelas autoridades complementares para o controlo e combate à COVID-19.