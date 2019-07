Quanto vale a nostalgia? Coca-Cola, Lego e mais 73 marcas vão lucrar com ‘Stranger Things’

A terceira temporada daquela que é já uma série de culto da Netflix, a “Stranger Things”, estreou esta quinta-feira, 4 de julho, e a par disso foi revelado que a plataforma já conseguiu acordos comerciais para venda de merchandising, relacionado com a criação de Ross e Matt Duffer, com 75 marcas.

Esta é uma série retrata todo um universo de ficção científica em plena década de 1980 e, pelo sucesso junto do público, de acordo com o “The New York Times”, a nostalgia parece ter-se tornado num chamariz para a Coca-Cola, a Burger King, a H&M, a Lego, a Trivial Pursuit e o Fortnite, entre outras.

Os acordos alcançados consistem, sobretudo, em licenças para o fabrico e venda de produtos relativos à série “Stranger Things” cedidas a mais de sete dezenas de marcas internacionais.

Embora os produtos licenciados da “Stranger Things” se espalhem pelo mercado, a Netflix quer levar as personagens e adereços da série do pequeno ecrã para as lojas.