“Quanto mais competentes e profissionais forem os quadros das empresas melhor estas estarão preparadas para os desafios”

As organizações nacionais estão preparadas para o ritmo da transformação que o mundo vive?

Qualquer empresa que se preze tem como objectivo primordial produzir retorno dos investimentos, agregar valor e criar dividendos para os accionistas. Portanto, a adaptação ao mundo VUCA* de hoje não é uma simples questão de preparação, mas sim de sobrevivência. É uma necessidade que se impõe a quem quer que seja no mundo de negócios. Em Angola ou em qualquer parte do mundo. Falando especificamente da Pumangol, adaptamo-nos e reinventamo-nos todos os dias.

- Exemplifique...

A título de exemplo, o início da pandemia pôs em evidência a aplicação dos nossos valores (com ênfase na agilidade), a nossa capacidade de resiliência e inovação.

Com as restrições impostas, criámos soluções de levar ao nosso cliente os produtos que precisa das nossas lojas de conveniência, através da parceria com uma empresa de encomendas online. Introduzimos novos produtos como por exemplo o programa de fidelização personificado pelo cartão Pris. E ainda conseguimos abrir um novo posto de abastecimento e investir na construção de mais dois futuros postos de abastecimento para reforçar o nosso posicionamento estratégico no mercado Angolano.

Diante das constantes imprevisibilidades, que desafios as empresas devem superar para assegurar a permanência e desenvolvimento?

Antes de mais, as empresas precisam de ser resilientes, inovadoras, disciplinadas do ponto de vista financeiro, organizadas e sustentáveis. Para além disso, devem estar preparadas para ter alguma flexibilidade e elasticidade para estarem sempre salvaguardadas dos choques e curvas e contracurvas do ambiente de negócios actual. É evidente que o capital humano é fundamental para a sustentabilidade de qualquer negócio. Os desafios são vários e dependem obviamente do sector em que cada empresa está inserida. Para o nosso caso, por exemplo, a liberalização dos preços e de importação de combustível são uma necessidade, um desafio e uma oportunidade. Outro grande desafio no nosso sector é a garantia de fornecimento regular de produtos a todos os pontos do País, dada a condição das estradas. Outro grande desafio a que o mercado não esperava, é certamente o impacto da actual guerra decorrente na Europa que começa a ter impacto nos preços, disponibilidade de combustíveis e lubrificantes.

Como caracteriza uma organização ágil? E qual o papel do capital humano no alcance de uma organização ágil?

A agilidade significa estar sempre a um passo à frente da concorrência, ter a capacidade de agir por antecipação aos eventos e fenómenos que afectem o negócio, ter a capacidade de rápida adaptação e transformação. A agilidade é uma característica endógena que existe como consequência do capital humano que se tem. Isto é, só se pode ser ágil quando o capital humano for profissional, competente, inovador, aberto a mudanças e rapidamente adaptável às situações. Nesse sentido, o desenvolvimento e manutenção do capital humano são factores chave para o equilíbrio e subsistência de uma empresa.

Considera a Pumangol um exemplo de empresa ágil? Partilhe uma experiência.

A agilidade é um dos valores da Pumangol, à par da colaboração, liderança pelo exemplo e foco no cliente. A agilidade na Pumangol não é um objectivo em si, mas sim a nossa maneira de ser, parte da nossa essência. Referi acima aos exemplos do que tivemos de fazer durante a pandemia, onde as dificuldades causadas pelas restrições deram-nos a oportunidade de criar uma nova forma de vendas online. Trabalhamos constantemente com os nossos parceiros para encontrar soluções inovadoras e adequadas às necessidades dos nossos clientes nas condições actuais do nosso mercado. Um exemplo recente é a parceria estabelecida para a implantação de Lojas Spar na nossa rede de lojas de conveniência. Actualmente em curso.

Em relação ao Programa Ser, quais são as suas expectativas?

É antes de mais uma grande contribuição na capacitação e fortalecimento do capital humano no nosso mercado de trabalho. Como todo o processo formativo, acredito que este programa será uma maratona cujo sucesso não é imediato, mas certamente virá solidificar as capacidades e competências dos nossos quadros a todos os níveis e ao longo do tempo. O programa vai ajudar a construir os alicerces que sustentarão as estruturas de crescimento, adaptabilidade e agilidade das empresas.

- E em relação as pessoas?

Seria uma mais-valia ver um grande número de pessoas que se inspiram em todos nós poderem beneficiar do programa e poderem passar da teoria absorvida à práctica realizada. E espero também que tanto os que estiverem a participar do programa, quanto aqueles que por diversas razões não o puderem fazer, possam todos ter algo em comum, o apreender de que as barreiras maiores são aquelas que nós próprios muitas vezes criamos, seja de forma consciente ou inconsciente. É minha expectativa que ao serem munidos com os instrumentos que os ajudem a vencer na vida pessoal e profissional, o programa possa servir de catalisador e trampolim de transformação de mentes para saltos sólidos e altos no desenvolvimento de capital humano.

Que impacto esta iniciativa terá sobre as empresas ou indivíduos participantes?

Quanto mais competentes e profissionais forem os quadros das empresas melhor estas estarão preparadas para os desafios que o presente às apresenta e o futuro que nos reserva a todos. O programa terá certamente um impacto em indicar o Norte no processo de liderança e crescimento individual, bem como a forjar o caminho que deve ser percorrido para se atingir um patamar elevado de competências profissionais adequadas à nossa realidade e aos desenvolvimentos e tendências globais.

-Até que ponto os oradores seleccionados para o programa influenciam na vida das pessoas?

O programa tem no elenco entidades de referência e que são role models para muitas gerações de jovens e potenciais líderes deste país. São pessoas que inspiram e fazem muita gente acreditar nos seus sonhos. Porém, é importante referir que tudo isso são apenas referências de vida e de evidências que é possível atingir sonhos. Mas, a verdadeira mudança só acontecerá quando se tiver a atitude certa que venha a desencravar e fazer desabrochar a força interior de cada um. Espero que o programa venha a fazer os participantes acreditarem mais em si, na força interior que está latente neles e que os faça interiorizar e usar a “atitude certa” para triunfarem nos seus objectivos de vida e profissionais.

* VUCA – do Inglês Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity