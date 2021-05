QMS atribui certificação ISO 37001 à Odebrecht Engenharia & Construção

A Odebrecht Engenharia & Construção (OEC) recebeu recentemente a certificação ISO 37001, norma internacional de Sistema Anti Suborno, segundo uma nota emitida pela empresa.

O certificado válido por três anos é atribuído pela QMS, um organismo de certificação mundial com sede na Austrália.

“A obtenção desta certificação significa para a OEC o reconhecimento dos sistemas de controlo internos criados nos últimos anos, que vão ao encontro da determinação em termos na ética, na integridade e na transparência as nossas bases de actuação”, disse Marcus Azeredo, responsável da OEC em Angola.

Desde 2016 que a OEC apostou na credibilização dos métodos de gestão e no Programa de Integridade para se posicionar ao nível das empresas cotadas em Bolsa. Foi de resto com este objectivo que a OEC integrou no seu Conselho de Administração profissionais independentes e com uma trajectória reconhecida no mercado, e que criou os Comités de Assessoria em áreas como a Auditoria, Finanças e Risco, compostos por conselheiros também independentes.

Segundo a nota, foi criado um Comité de Ética, que avalia as possíveis violações ao código de conduta da empresa, e os Departamentos de Compliance e de Auditoria Interna, que respondem directamente, mas de forma independente, perante o Conselho de Administração.

Em 2020 a empresa foi submetida a uma auditoria, por parte do Departamento de Justiça dos EUA. O auditor certificou os sistemas de conformidade da OEC, incluindo as políticas e os procedimentos desenhados e implementados para prevenir e detectar as possíveis violações às leis anti-corrupção em vigor.

Os avanços em matéria de integridade e de gestão foram reforçados com as re-certificações ISO 9001 e PBQP-H, válidas até 2023, as quais comprovam a robustez do sistema de gestão da qualidade dos contratos assinados pela empresa em todo o mundo.