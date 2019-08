Qantas quer testar corpo humano com ligações directas entre Londres e Sidney

Estima-se que a viagem de 16 mil quilómetros do aeroporto londrino de Heathrow leve 20 horas e 20 minutos a uma velocidade comum de 836 km/hora. A rota mais direta irá atravessar a Dinamarca, a Letónia, a Rússia ocidental, o nordeste do Cazaquistão, a China e as Filipinas antes de chegar à Austrália, perto de Darwin.

Simulando as viagens com 40 passageiros e tripulação, a maioria dos quais serão funcionários, a transportadora aérea disse que estará a submeter as pessoas a uma série de exames médicos e avaliações para verificar se a sua saúde não é afectada pela duração da viagem.

Estes testes podem começar já em outubro, enquanto a companhia aérea australiana declarou que quer lançar o acordo real em 2022. Embora os serviços de teste sejam realizados usando jatos da Boeing, a Qantas ainda não escolheu qual marca ou modelo de avião a ser usada para o lançamento oficial.

As novas rotas de longo curso seguem o lançamento dos primeiros vôos programados da Qantas, sem escala, entre Heathrow e Perth, que, segundo a companhia, “é o serviço de classificação mais alto da nossa rede”.