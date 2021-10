Puma vê receitas subirem

O grupo alemão de roupas e equipamentos desportivos Puma anunciou um crescimento homólogo de 20% no terceiro trimestre e melhorou as previsões para 2021, ainda que as interrupções na cadeia de valor tenham afectado o negócio.

Entre Julho e Setembro, a Puma facturou 1,9 mil milhões de euros e registou um lucro de 144 milhões de euros, valor superior aos 114 milhões de euros arrecadados no terceiro trimestre do ano passado, quando a pandemia de COVID-19 ainda afectava a prática desportiva por todo o mundo.

Alguns dos desafios operacionais que a Puma enfrentou no terceiro trimestre, segundo o presidente-executivo, Bjorn Gulden, foram a suspensão da actividade produtiva no Vietname (o maior polo de produção de ténis do mundo), interrupções em portos e “uma situação delicada de mercado” na China.

Face aos problemas enunciados e, que devem continuar até ao final de 2021, a Puma aconselhou os clientes a fazerem compras antecipadamente para o Natal.

“Se quiser comprar presentes de Natal, deve comprar agora”, disse Gulden numa conferência de imprensa após anunciar os resultados, acrescentando que os problemas da cadeia de abastecimento, agravados por custos mais altos de matérias-primas, podem levar a preços mais altos no segundo semestre de 2022.