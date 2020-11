PSI20 segue positivo alinhado com as principais bolsas europeias

Na terça-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou com uma subida de 1% para 4.264,82 pontos, seguindo o optimismo registado nas principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a ganhar 0,26% para 4.276,03 pontos, com 11 acções em baixa e seis em alta.

A EDP era a cotada que mais subia, com um ganho de 2,39% para 4,46 euros, seguida da Ibersol, que avançava 2,07% para 4,44 euros.

A Jerónimo Martins avançava 1,04% para 14,14 euros.

Do lado das perdas, a Nos e o BCP recuavam 3,73% e 1,69% para 2,95 euros e 0,09 euros, respectivamente, enquanto a Galp descia 0,38% para 8,84 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com o máximo histórico registado na bolsa de Nova Iorque na terça-feira e optimistas com as notícias sobre a nova vacina da norte-americana Pfizer contra a COVID-19.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1793 USD, contra 1,1820 USD na terça-feira e o máximo desde 15 de Maio de 2018, de 1,1944 USD, em 31 de Agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro abriu com tendência positiva, a cotar-se a 44,70 USD no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,61 USD na terça-feira e o máximo desde Março, de 48,29 USD, em 25 de Agosto.