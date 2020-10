PSI20 segue em queda com Jerónimo Martins a evitar maiores perdas

Na terça-feira (29/09), o principal índice, o PSI20, encerrou em baixa, com uma queda de 1,35% para 4.033,26 pontos, com a Galp a liderar as descidas.

Hoje, pelas 08:50, o PSI20 seguia em queda de 0,07% para 4.030,36 pontos, com 10 acções em baixa, sete em alta e uma inalterada.

A Pharol e a Sonae Capital eram as acções que mais perdiam, com quedas de 2,84% e 1,14% para 0,10 euros e 0,69 euros, respectivamente.

A EDP seguia também em queda de 0,17% para 4,13 euros.

Do lado dos ganhos, lideravam a Ibersol e a Mota Engil, com subidas de 1,43% e 1,15% para 4,97 euros e 1,06 euros, respectivamente.

A Jerónimo Martins subia 0,87% para 13,96 euros e a Galp Energia subia 0,36% para 7,79 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, arrastadas pela tendência de Wall Street na terça-feira.

Na Europa, onde começa a última ronda de negociações prevista sobre a futura relação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido depois do ‘Brexit’, os principais mercados acompanhavam a tendência de baixa de Wall Street, com os investidores muito pendentes da evolução da pandemia e as possíveis medidas que serão tomadas pelos diversos Governos como as restrições de mobilidade, que poderõ afetar ainda mais a economia.

No outro lado do Atlântico, Wall Street fechou em baixa, depois de três dias de ganhos, muito pendente do primeiro debate das presidenciais nos Estados Unidos, entre o Presidente Donald Trump e o candidato democrata, Joe Biden.

Analistas citados pela Efe defendem que o debate não deverá ter grande impacto nas intenções de voto dos norte-americanos, já que alegam que não deu grandes contributos esclarecedores.

Como pano de fundo, as tensões entre Washington e Pequim mantêm-se depois de no domingo um juiz federal norte-americano ter bloqueado a ordem de Donald Trump, de proibir as descargas da TikTok.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1734 USD, contra 1,1738 USD na terça-feira e o máximo desde 15 de Maio de 2018, de 1,1944 USD, em 31 de Agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 40,75 USD no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,07 USD na terça-feira e o máximo desde Março, de 48,29 USD, em 25 de Agosto.

Fonte: Minuto ao Minuto