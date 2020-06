PSI-20 em alta impulsionado pela EDP e CTT

O principal índice bolsista português, o PSI-20, iniciou a sessão desta quarta-feira em alta, valorizando 0,47% para os 4.544,46 pontos.

Com o início da sessão marcado por 14 cotadas em alta, a EDP e os CTT energia lideram os ganhos. OS Correios sobem 1,57%, para 2,26 euros por acção. E, no sector energético, destaque para as subidas da EDP e da EDP Renováveis, que valorizam 0,50% e 0,83%, respectivamente.

Ainda na energia, a Galp Renováveis também registou um início da sessão positivo, subindo 0,30% para 11,57 euros por acção.

A Galp anunciou ontem os resultados da emissão obrigacionista de 500 milhões de euros, com maturidade em janeiro de 2026, pagando um cupão de 2%.

Por esta altura, a tendência entre as principais praças europeias é de ganhos, invertendo assim as perdas registadas na sessão da véspera. O índice pan-europeu Stoxx 600 avança 0,90%. Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,75% e, em Frankfurt, o DAX avança 1,08%. Em Paris, o CAC 40 valoriza 1,03% e, em Milão, o FTSE Mib ganha 1%. Em Madrid, o Ibex 35 sobe 1,13%.

A nível internacional, destaque para reunião do Federal Open Market Committee da Reserva Federal norte-americana. O presidente da instituição, Jay Powell, deverá discursar sobre o pacote de estímulos e os mercados não estão a antecipar cortes nas taxas de juros.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em queda. Em Londres, o barril de Brent, referência mundial, cai 1,82%, para 40,43 USD.

Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate perde 2,26%, para 38,06 USD.