Protteja Seguros expande negócio e prevê abertura de duas agências até Março

A Protteja Seguros abriu ontem, na cidade de Caxito, nas instalações dos Correios de Angola, um ponto de atendimento.

Na ocasião, o presidente da companhia, Kianda Trozo, avançou que estão previstas mais duas agências para o primeiro trimestre de 2020, nomeadamente a 17 de Fevereiro em de Cabinda e a 9 de Março em Benguela.

O responsável realçou também as vantagens da parceria com os correios, afirmando que esta permite reduzir os custos com as operações.

“Caso arrendássemos ou optássemos por instalações próprias, não gastaríamos menos de 500 milhões Kz, mas com essa parceria os custos são significativamente baixos já que cada posto de atendimento desta plataforma está a gastar, do ponto de vista do investimento em material e comunicação, entre um a dois milhões Kz”, explicou.

Fundada em 2012, a Protteja Seguros iniciou as operações em 2014 e actualmente já abriu cinco pontos de atendimento nas províncias de Luanda, Huambo, Namibe, Huila e Bengo.