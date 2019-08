Protocolo facilita acesso ao crédito a aposentados

O protocolo, assinado nesta quinta-feira, prevê facilitar o acesso aos produtos de crédito aos associados da CPATT, no qual gozam de condições especiais, com o administrador para a Área Comercial do BAI, Hélder Aguiar, a declarar que o documento estabelece vantagens para esses clientes.

O representante da CPATT, Dionísio da Cruz, manifestou-se satisfeito com os termos do protocolo que facilitam o acesso ao crédito e outros serviços em qualquer agência do BAI.

O BAI possui 143 balcões de atendimento em todo o País com serviços de créditos, salário, consumo, automóvel e habitação, com taxas e prazos ajustados de acordo com os interesses dos clientes.