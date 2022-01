Proprietário do New York Times compra The Athletic por 550 milhões USD

O proprietário do The New York Times, Arthur Sulzberger, comprou um site de notícias esportivas avaliado em 550 milhões USD, avançou o jornal britânico The Times

The New York Times Company concordou em adquirir o The Athletic após delinear planos para obter milhões de leitores adicionais e espera que o negócio seja concluído nos próximos três meses.

A notícia surge em meio a uma onda de consolidação em toda a indústria de mídia, à medida que as startups digitais buscam escala para consolidar seu público.

As acções da New York Times Company subiram 4,7 %, ou 2,14 USD, para fechar em 47,82 USD no horário normal de negociação, enquanto os investidores digeriam a notícia do negócio, que foi relatado pela primeira vez pelo The Information, um site de notícias de tecnologia.