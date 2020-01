Propostas de investimento somam quase 2,6 mil milhões USD - AIPEX

A AIPEX anunciou em comunicado, que, naquele período, os investidores mostraram interesse em realizar projectos nos sectores de Energia e Águas, Agricultura, Indústria, Turismo, Telecomunicações, Agro-indústria e Comércio.

Os dados da AIPEX indicam que, no ranking dos principais países a investir a África do Sul destacou-se com 600 milhões de dólares, seguida pela China com 176 milhões, França com 36 milhões, Emirados Árabes Unidos com 12,9 milhões e a Índia com 8,6 milhões USD.

A administradora da AIPEX Sandra Dias dos Santos abordada pelo Jornal de Angola, que os maiores investimentos foram concretizados por empresas nacionais, seguidos do investimento misto com parcerias de empresas angolanas e estrangeiras. Quanto aos produtos que já são exportados, destacou o sal, peixe, frutos tropicais, madeira, café e mel.

Como principais desafios apontou o aumento da produção interna, para garantir excedentes para exportação, bem como a criação de condições para o escoamento dos produtos do campo.