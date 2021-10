Promasidor aumenta produção para cerca de 30%

A Promasidor, empresa voltada à produção de lacticínios, aumentou a capacidade de produção para cerca de 30% nos últimos dois anos, num período que a economia atravessa momentos complexos.

Augusto Cunha, director - geral da Promasidor Angola, disse ao Mercado que apesar das restrições causadas pela pandemia da COVID-19, o grupo se manteve firme, aumentando a capacidade de produção, a força de trabalho para mais de 30 colaboradores e melhorias dos salários.

Há 25 anos no mercado nacional, está presente em cinco das 18 províncias do País, nomeadamente Luanda, Cabinda, Lubango, Huambo e Benguela. A empresa duplicou a dimensão e do negócio a cada cinco anos.

“Nestas províncias servimos o mercado directamente, em alguns casos vamos aos municípios que fazem parte das províncias, e em outros vamos trabalhamos com distribuidores e congressistas que depois fazem a redistribuição para o resto do território”, disse.

Augusto Cunha aclara que Luando era o principal mercado da sua empresa, mas tem vindo a assistir nos últimos dois anos um crescimento acelerado das províncias em relação a capital e “em alguns casos estão a crescer o dobro da taxa de crescimento de Luanda”.

“Isto indica um esforço do crescimento agro-industrial em particular na produção agrícola”, diz Augusto Cunha numa alusão de que há uma dinâmica no crescimento económico das províncias, “o que faz com que passe a uma taxa mais elevada em relação a capital”.

2021, um ano de incerteza

De acordo com responsável, a economia angolana atravessa momentos complexos e este ano ainda “não se sabe se teremos crescimento ou recessão”, tendo ressaltado que a Promasidor está focada no consumidor, “que sempre foi o mais importante”.

“A nossa preocupação é adaptarmos o nosso portfólio, trazer produtos de qualidade nutritivos a um preço que os consumidores podem pagar a um preço justo”.

Na última instalação há três anos foi feito um investimento de 10 milhões de USD numa altura em que muitas empresas estavam a desistir dos negócios e a tirar activos do País.

“O nosso compromisso é muito grande com a economia angolana, temos instalações de apoio que fazem o atendimento a toda frota, manutenção e somos auto-suficiência em rede de água, esgotos, autonomia energética em sistemas de gerador”, disse o responsável.

O grupo é 100% focado em Africa e a intenção é permanecer em Africa. Têm como accionista uma multinacional Japonesa, a Ajinomoto que detém um terço (1/3) do capital social da empresa com um investimento de cerca de um bilhão USD.

A Ajinomoto está presente em outros continentes, lideres na Ásia, com uma presença forte na América do Sul, sendo que em África têm uma presença mas tímida.

Capacidade de produção

O grupo tem uma capacidade de 50 mil toneladas anual, suficiente para atender toda procura do mercado nacional.

A empresa conseguiu manter os níveis de produção e houve um aumento considerável, o que garantiu um bom resultado no primeiro semestre em relação ao ano anterior. “A acredita-se que esta é a tendência, o nacional crescer muito mais rápido em relação aquilo que é o importado e o preço faz muita diferença”.

“As importações começaram a ficar demasiado caras com a desvalorização da moeda, o que fizemos foi compensar aquilo que antigamente se importava, começamos a fazer no mercado nacional. As latas são importadas, o que procuramos fazer foi substituir esse produto que é caro pelas embalagens que fazemos na nossa fábrica e chega a ser mais acessível”, revelou.

Segundo Cunha, os produtos embalados a nível nacional tiveram um aumento considerável ultrapassando os 30%.

Origem da matéria-prima

A matéria-prima mais consumida é o leite em pó, e o mercado nacional ainda não produz esse material, é importado em dois mercados de destacar Irlanda, um dos principais produtores mundiais e a Austrália, sendo os mercados fortes a nível do leite em pó.

O leite sempre foi o principal negócio e é um produto muito específico desenhado para aquilo que é o consumidor e o mercado onde actuam, que pode não ter relevância na Ásia ou em outras partes do mundo.

“O açúcar é todo adquirido em Angola na Biocom, “somos os principais consumidores de açúcar a nível nacional, o açúcar não compramos para revender, mas sim, usamos como matéria-prima, penso que hoje somos os principais clientes industriais de açúcar”, diz.

Boa parte das embalagens é também é adquirida no País, o grupo prevê alargar os fornecedores, sendo que ainda não há cacau a ser processado em Angola, mas já foram feitos contacto com produtores no sentido de passar a comprar cacau processado no País, e a outros pequenos ingredientes que são comprados numa variedade de fornecedores.

Principais desafios

O desafio maior para indústria é de estar a trabalhar para um consumidor que perdeu muito poder de compra.

“Muitas pessoas e muitas empresas queixam-se da estrada do porto e de varias outras coisas, nós podemos arranjar mil razões válidas para explicar o porque que as empresas não fazem melhor”.

“As condições que hoje temos são bastantes razoáveis, porque nota-se uma melhoria no fornecimento de energia, tem sido bastante regular, é raro termos que ligar o gerador para fazer funcionar a fábrica e isso é um dos principais custos que as indústrias têm, ter de trabalhar a gerador e o custo é bastante levado”, acrescentou.

Actualmente na folha salarial constam cerca de 230 funcionários directos e milhares indirectos que trabalham em vários ramos do grupo.

A Promasidor faz parte de um grupo internacional denominado “Promasidor” com origem na década de 70, com sede na África do Sul e tem presença nos principais mercados africanos, com produção e empacotamento local, presentes em 30 países do continente.