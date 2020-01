Projectos em carteira podem trazer mais 500 mil barris dia nos próximos sete anos

Pelo menos nove projectos petrolíferos deverão entrar em produção nos próximos cinco anos, incluindo três em águas profundas que a operar parcialmente ainda 2018, revela o prospecto da emissão de eurobonds realizada pelo Governo em Novembro passado. Segundo o documento, a que o Mercado teve acesso, os projectos em offshore são o Kaombo (230 ml barris por dia - bpd), e os campos UM8 (cinco mil bpd) e Ochigufu (22 mil bpd). Estes dois iniciaram produção ainda em 2018, ano e meio após a apresentação dos planos de desenvolvimento.

O documento refere que atrasos na construção levaram a que o Kaombo apenas iniciasse produção no início de 2019 no Kaombo Sul, naquele que foi o segundo projecto de produção em FPSO. O projecto está no Bloco 32, a 260 quilómetros da costa, a profundidades entre os 1.400 e os 2.000 metros.

O País tem ainda mais de uma dezena de projectos em offshore e/ou águas profundas em vias de produzirem nos próximos sete anos, dos quais quatro já receberam luz verde para o investimento, prevendo-se que venham a contribuir com aproximadamente 500 mil barris por dia para a produção petrolífera nacional.

Em 2018, a produção angolana ascendeu a 539,8 milhões de barris, ou seja, cerca de 1,5 milhões bpd, uma quebra de 9,4% face ao ano anterior, quando a produção foi de 597,6 milhões de barris, ou cerca de 1,6 milhões bpd.

Em 2016, a produção havia sido de 630,1 milhões de barris. Já no primeiro semestre de 2019, a produção foi de 253,5 milhões de barris. Entre os projectos que vão dar frutos nos próximos anos, se se confirmarem os investimentos, destaque para o Cameia, operado pela Sonangol, no bloco 21/09 em offshore (prá-sal), com uma produção estimada em 70 mil bpd a partir de 2025, e para o PAJ (Palas, Astraea, Juno), a operar pela BP no bloco 31 de águas ultra-profundas, também com 70 mil bpd. Mais informações no Jornal Mercado já nas bancas.