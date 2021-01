Projectos de refinaria de petróleo geram 7 bilhões USD no Egipto

O Egipto vai investir 7 bilhões USD em projectos de refino de petróleo, de acordo com o Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, HE Tarek Al-Molla, em uma tentativa de ser autossuficiente em gasolina e diesel até 2023.

“As refinarias desempenham um papel importante no atendimento às necessidades do mercado local de derivados de petróleo”, afirmou o ministro Al-Molla.

Em dezembro, o Egipto assinou dois acordos de doação com a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, totalizando 1,4 milhão USD, para conduzir estudos de viabilidade para actualizar duas grandes refinarias no país - outro passo para aumentar as capacidades de downstream.

Após grandes descobertas como o campo de gás Zohr em 2015 - que contém cerca de 30 trilhões de pés cúbicos de gás - o Egipto procura utilizar suas reservas substanciais de hidrocarbonetos para servir como um centro regional para a produção e comércio de gás natural liquefeito.