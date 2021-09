Projecto “Falcão” eleva capacidade de armazenamento de gás natural

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, procedeu, esta terça-feira, no município do Soyo, província do Zaire, ao lançamento da segunda fase do projecto “Falcão”.

O projecto visa a construção de uma infra-estrutura terrestre para a recepção, transporte e distribuição de gás natural, proveniente da fábrica da Angola LNG para a central do ciclo combinado (Soyo), num investimento global de 36 milhões USD da Sonangol, cuja entrada em funcionamento está prevista para o primeiro trimestre de 2023.

De acordo com os dados apresentados, a segunda fase do projecto “Falcão” vai permitir elevar a capacidade de recepção e acondicionamento de 75 para 125 milhões de pés cúbicos de gás natural para distribuição nas indústrias de geração de energia eléctrica e da petroquímica existente na região.

Vai ser implantado no perímetro adjacente à central do ciclo combinado, numa área de dez mil metros quadrados e prevê gerar 300 novos postos de trabalho.

O ministro Diamantino Azevedo salientou que o projecto é fruto de uma visão estratégica do Executivo, que visa aumentar a utilização de gás natural no País.

Disse que o projecto se insere numa iniciativa mais ampla de desenvolvimento da indústria de gás natural no País, tendo como fonte de matéria-prima recursos provenientes da exploração em offshore de petróleo e gás natural.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Gaspar Martins, a Unidade de Recepção e Distribuição de Gás (URDG) vai contar com uma gama de equipamentos de processamento, controlo e comando de alta tecnologia.