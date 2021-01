O projecto Capacitar para Cuidar, fruto da parceria entre o Banco Económico e o Kuzola Mona, lança no dia 18 de Janeiro o “Programa de Capacitação ABA Angola”, um curso virtual que visa formar mais de uma centena de profissionais das áreas da saúde e da educação. Estes profissionais terão depois como missão trabalharem com, pelo menos, oito mil e trezentas crianças das que se encontram diagnosticadas em Angola com transtornos ao nível do neurodesenvolvimento.

O curso em Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavior Analysis - ABA) ensinará técnicas de Behavioral Skill Training (BST), ou seja, de formação de habilidades comportamentais com o uso de videomodelação dos procedimentos práticos que devem ser adoptados pelos profissionais. Isto será feito através de uma plataforma avançada de aprendizagem e tecnologias educacionais, que permitirá que os alunos tenham acesso às suas aulas, interajam em comunidades práticas e participem nos processos de avaliação contínua através de computadores ou telemóveis, evitando, deste modo, uma exposição desnecessária ao coronavírus.

Para a Direcção de Responsabilidade Social do Banco Económico, “é muito satisfatório que se tenha conseguido avançar com o projecto Capacitar para Cuidar em parceria com o Kuzola Mona, um projecto com três anos e que, como todos nós, foi adiado pela Covid-19”. A mesma direcção sublinha que “estima-se que Angola possua cerca de 576 mil pessoas com autismo, uma realidade ainda minada de muitos tabus e desinformação. É urgente, para além de informar, munir profissionais e familiares de ferramentas e conhecimentos que lhes permitam garantir uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos”.

O Programa ABA Angola irá qualificar professores de 13 instituições angolanas, incluindo cinco escolas de Ensino Especial distribuídas por sete províncias (Luanda, Benguela, Huíla, Huambo, Kwanza Sul, Bié e Moxico), além de instituições sociais e creches, de forma a que consigam aplicar programas terapêuticos baseados na Análise do Comportamento Aplicada, mais conhecida pela sigla em Inglês ABA, uma tendência científica que se tornou referência mundial ao nível da eficácia e do tratamento do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

O autismo em Angola

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afecta de forma heterogénea e complexa as áreas da linguagem, interacção social e sensibilidade motora. Para poder atingir os indivíduos em diferentes graus de complexidade, podemos conhecer desde autistas de alto funcionamento que conseguem conversar, estudar, trabalhar, a autistas de nível grave que não conseguem verbalizar os seus próprios pensamentos. O pleno desenvolvimento das pessoas autistas depende da aplicação de programas de intervenção comportamental de forma precoce e intensiva.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), para uma população de 31.127.674 angolanos em 2020, estima-se que existam cerca de 576 mil autistas, dos quais 157 mil habitam na província de Luanda.

Com a formação destes profissionais prevê-se o atendimento de pelo menos 8.300 (oito mil e trezentas) crianças afectadas.

O Programa de Capacitação ABA Angola será transmitido dia 18 de Janeiro no canal de Youtube “Adapte Educação” a partir das 14h00, estando presentes no evento representantes do Banco Económico, do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Ensino Especial, para além dos familiares e profissionais ligados ao campo do desenvolvimento atípico.