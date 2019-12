Produtos da cesta básica continuaram a liderar importação alimentar em Angola

Joffre Van-Dúnem, que falava à margem da cerimónia de cumprimentos de fim de ano, disse que estes produtos que integram a cesta básica dos angolanos tiveram o maior volume de importação, “porque, embora a produção nacional esteja a ocupar um certo espaço no consumo do país, ela ainda não é suficiente”.

Segundo o ministro, a produção nacional “ainda está dispersa em alguns casos” e o sector privado ainda não a vê como uma oportunidade.

“Mas gostaria de chamar atenção ao nosso sector privado que a produção nacional, principalmente os produtos da cesta básica, é uma oportunidade, não só para o abastecimento interno das nossas populações, que poderia evitar que o país de facto pudesse reduzir as importações, mas também, porque com a nossa adesão à SADC somos uma plataforma a partir da qual se nós produzimos com excedentes podemos exportar para os países da região e para outros”, afirmou.

Dizer que a SADC foi criada a 17 de Outubro de 1992 e integra Angola, Moçambique, África do Sul, Botsuana, República Democrática do Congo, Essuatini (antiga Suazilândia), Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícia, Namíbia, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.