Produtores de Sal querem maior acesso ao financiamento

Em declarações à Angop, durante a 3ª edição da Feira Internacional das Pescas e da Aquicultura de Angola (FIPEA), que decorre de 29 de Agosto a 01 de Setembro, sublinhou que os financiamentos poderão permitir maior crescimento do sector para o país atingir a auto-suficiência na produção de sal.

Em relação ao certame, fez saber que procuram estabelecer parcerias para fornecimento de imputes para aumentar a produção e melhorar a qualidade, permitindo o intercâmbio e a troca de experiências entre os participantes.

Avançou que, neste momento, estão com uma capacidade nacional ao nível de produção de cerca de 120 mil toneladas de sal por ano.

“Ainda temos muito para crescer, mas é uma produção satisfatória. Temos capacidade instalada ao nível nacional para recuperar, temos salinas instaladas com espaço para produzir”, disse.

Odílio Silva considera o sal como de extrema importância para a economia nacional, bem como para a vida socioeconómico e social das pessoas.

Recorde-se que a 3.ª edição da Feira Internacional das Pescas e Aquicultura (FIPEA), que decorreu, sob o lema “Revitalizar o Sector Rumo ao Desenvolvimento”, de 29 de Agosto a 01 de Setembro, visou criar um ambiente de exposição e de melhoria de negócios, com reflexo no crescimento empresarial e socioeconómico do país.