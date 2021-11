Produção do iPhone 13 estará limitada até ao início de 2022

O CEO da Apple, Tim Cook, já havia avisado que o número de unidades do iPhone 13 neste final de ano não estaria ao nível da procura dos consumidores.

De acordo com informações obtidas entre os fornecedores da Apple, parece que ainda terá de esperar um pouco para encontrar o telemóvel nas lojas sem qualquer problema.

Estas informações indicam que o iPhone 13 só deixará de ter problemas em chegar ao mercado em Fevereiro de 2022. Ainda que possa encontrar algumas versões do mais recente telemóvel da Apple nas lojas, é provável que algumas delas estejam indisponíveis devido à escassez de componentes que está a afectar a indústria tecnológica a nível global.

Ainda assim, é uma boa notícia para os investidores e clientes da Apple saberem que, por volta do início do próximo ano, a situação estará normalizada. Recordar que, recentemente, foi indicado que a Apple havia ‘cortado’ parte da produção do iPad para se focar no iPhone 13.