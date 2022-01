Produção de ouro em Moçambique atingiu recorde em 2021

A produção de ouro em Moçambique atingiu um recorde no ano passado, passando de 545 quilos, no ano anterior, para 800 quilos, indica um relatório enviado hoje à Lusa pela Unidade de Gestão do Processo Kimberley.

“A produção para o ano de 2021 tinha sido planificado para cerca de 550 quilos, mas, até ao presente momento estamos acima de 800 quilos”, refere o relatório preliminar produzido pela Unidade de Gestão do Processo Kimberley, entidade tutelada pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela.

Segundo a Lusa, a análise sobre a produção do ano passado não está encerrada, porque faltam os dados das províncias de Manica, Zambézia e Tete, todas no centro de Moçambique.

A Unidade de Gestão do Processo Kimberley salienta que o ano de 2021 foi marcado pela criação de brigadas técnicas que têm estado a fazer o rastreio da produção das empresas que estão no setor, num plano que inclui também grupos que fazem mineração artesanal.

A ambição do Ministério dos Recursos Minerais e Energia é garantir que mineradores artesanais vendam o seu produto aos detentores de licenças de comercialização, garantindo a tributação e incremento das receitas provenientes da produção, acrescenta o documento.