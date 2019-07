Produção ﬁcou abaixo da meta deﬁnida para época agrícola Outubro /Abril 2019

A produção agrícola para a primeira e segunda época agrícola, compreendida para o período de Outubro de 2018 a Abril do corrente ano, na Huila, foi de 216,8 mil toneladas pouco mais da metade face as 400 mil toneladas prevista para a época, numa extensão de 315 mil hectares. De acordo com a directora do gabinete provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Mariana Soma, a produção não ficou somente a baixo da meta para o ano como também foi menor face a igual período da época anterior, uma redução de quase três mil toneladas em termos homólogos. A responsável que falava para a agencia de notícia Angola Press, informou que a causa da baixa colheita deveu-se essencialmente a irregularidade das chuvas. Afirmou que a região norte da província, nomeadamente Caconda, Chicomba, Chipindo, Caluquembe e Quilengues, registou chuvas regulares que permitiu uma produção considerável, ao contrário da parte sul onde estão a Matala, Quipungo, Humpata, Chibia, Cacula e Lubango, com destaque para o milho, massango, massambala, batata-rena, entre outros produtos.

Estiveram envolvidas na produção 835 associações de camponeses, das quais 224 correspondentes a 21.883 famílias camponesas, numa área de mais de 300 hectares. Acrescentou que a safra obtida só foi possível com a distribuição de vários tipos de sementes, enxadas, charruas, entre outros meios. Sublinhou que, independentemente de não se ter alcançado os níveis desejado de colheita, o balanço é positivo por ajudar a melhorar a dieta ali

mentar de muitas famílias.

Superado o atraso na campanha de vacinação do gado Bovino

Ainda nesta província, foi retomada a campanha de vacinação para imunizar o gado bovino que esteve paralisada por cerca de dois meses, devido a dificuldades financeiras. O Ministério da Agricultura e Florestas disponibilizou 1,2 milhões de doses de vacina contra a peripneumonia contagiosa e os carbúnculos hemático e sintomático.

A prioridade vai para a comuna do Mulundo, 105 quilómetros a sul do município da Matala onde, na sequência da seca que afecta a região sul do país, migraram mais de 60 mil cabeças de gado bovino do vizinho Cunene e da República da Namíbia.

Em causa está a concentração desse número elevado de animais forasteiros e seus criadores, que se juntaram aos nativos e que está a gerar desequilíbrios de ordem logística, além de estar na base do surgimento de doenças por falta de capacidade de resposta dos serviços de veterinária.

O chefe dos serviços de veterinária na Huíla, Samo Daniel, que integra a delegação, reconheceu que a situação tende a atingir contornos “alarmantes”, cuja solução deve passar pela criação de postos unificados de técnicos da área de pecuária nas províncias da Huíla e Cunene para vacinar o gado no Mulondo.

Referiu ter havido atraso na chegada das vacinas, devido à situação económica e financeira que o país atravessa.

Apesar de não apontar quantidades, disse que neste momento possuem quantidades suficientes para imunizar o gado, pois já foram distribuída 1,2 milhões de doses para os 14 municípios, onde se prevê que sejam abrangidas 900 mil cabeças, contra os carbúnculos hemático e sintomático, assim como a peripneumonia contagiosa.

Realçou estarem sensibilizados todos os criadores da província, no sentido de afluírem em massa às mangas de vacinação.