Produção automóvel sobe 22,8% até maio e ultrapassa os 155 mil veículos

“Em termos acumulados, nos cinco meses de 2019, saíram das fábricas instaladas em Portugal 155.384 veículos. Ou seja, mais 22,8% do que em igual período do ano anterior”, indicou, em comunicado, a associação.

Por classe, nos primeiros cinco meses do ano, foram produzidos 128.506 ligeiros de passageiros, 24.267 comerciais ligeiros e 2.611 pesados, o equivalente a subidas homólogas respectivas de 24,3%, 15,1% e 21,6%.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,5% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, apontou a ACAP.

A Europa continua assim a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional com 98,1%, destacando-se no topo do ‘ranking’ a Alemanha (23,7%), seguida pela Itália (15,5%), França (13,8%) e Espanha (10,9%).