PRODEL com receitas de 6,9 mil milhões de kwanzas em janeiro.

Segundo um documento da empresa, o aumento da facturação verificada deveu-se a entrada em operação de novos activos hídricos, térmicos e híbridos. No ano passado, a Prodel teve uma facturação de 57,8 mil milhões de kwanzas, e forneceu 13 mil milhões de kwh. A baixa de consumo do período em análise, deveu-se ao facto de uma maior disponibilidade e oferta de energia eléctrica de fonte hídrica.

Perspectivas

A fonte indica que com vista a melhorar a sua performance, a Prodel perspectiva realizar um conjunto de acções, com destaque para o fornecimento, instalação e comissionamento de turbinas aero-derivativas, no Lubango (Huíla), Ondjiva (Cunene), Luena (Moxico) e em Cabinda.



Prevê ainda a elaboração de processos conducentes à implementação dos centro de controlo de produção, controlo do combustível e instalação de um software para planeamento e controlo da manutenção, bem como a reabilitação da descarga de fundos do aproveitamento hidroeléctrico de Cambambe, no Cuanza-Norte.

Capacidade instalada

A capacidade instalada da Prodel é de 5.437,50 megawatts, sendo que contacom 59 centrais de produção de energia eléctrica em 17 províncias. O parque electroprodutor integra oito hidroeléctricas, 43 centrais térmicas e oito centrais híbridas, distribuídos pelas cinco regiões (Norte, Centro, Sul, Cabinda e Leste).



Tendo em conta os objectivos do Plano de Desenvolvimento Nacional, que prevê atingir uma potência instalada de 6,3 GW em 2022, até agora, a Prodel alcançou 89,46 por cento do previsto.



A evolução do consumo de combustível nos centros electroprodutores em Janeiro de 2020 foi de 43,7 mil milhões de litros, contra 539 milhões registada em 2019.A baixa de consumo do período em analise, deveu-se ao facto de uma maior disponibilidade e oferta de energia eléctrica de fonte hídrica. Para a produção de energia de origem térmica, a Prodel consome combustíveis (Gasóleo, Jet B e Gás Natural) fornecido pela concessionária Sonangol e subsidiado a 100 por cento pelo Governo.



O sistema eléctrico público caracteriza-se por agregar no parque de produção nacional, centrais hídricas, térmicas e híbridas (turbinas, motores, diesel e centrais fotovoltaicas).