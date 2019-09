Procuradores dos EUA abrem investigação contra Google

A medida, descrita como uma investigação preliminar das acções do Google em publicidade online, destaca as crescentes queixas sobre o domínio das chamadas grandes empresas de tecnologia.

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, disse que a investigação ressalta os receios sobre como o Google se beneficia dos dados colectados em actividades online.

Na investigação apoiada por 48 estados, apenas com a ausência da Califórnia e do Alabama - e acompanhada por Porto Rico e pelo distrito federal de Columbia - as autoridades se abstiveram de solicitar medidas específicas, como a fragmentação do Google, que alguns críticos haviam pedido.