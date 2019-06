Procura por carros elétricos usados dispara 129%

Uma das principais mudanças verificadas num ano no mercado dos usados eléctricos é que os anúncios de venda “estão activos durante menos dias”, concretamente 35 dias.

Em doze meses apenas, a média de anúncios activos decresceu de 74 dias para 35 dias, “o que representa e reforça o aumento de procura”, lê-se no comunicado do Standvirtual. Um dado que ganha relevância observando que no espaço de um ano o número de anúncios activos no sítio deste portal por mês cresceu 151%, de 70 para 176 anúncios. Estes números apontam que há cada vez mais anúncios de carros eléctricos usados e que os mesmos permanecem activos cada vez menos tempo.

“A aposta ou preferência pelos eléctricos é já mais do que apenas uma tendência. A sociedade está cada vez mais preocupada com as questões ambientais e isto tem consequências em todos os sectores de actividade. Existia uma ideia generalizada de que podia ser assim, mas a realidade dos números não deixa qualquer dúvida. O mercado está a mudar e é fundamental que todos os players envolvidos tenham essa noção”, disse Miguel Lucas do Standvirtual.