“Privatizações não colocam em risco os postos de trabalho”, considera Patrício Vilar

Falando ao programa “Grande Entrevista” da Televisão Pública de Angola (TPA), o coordenador adjunto do grupo técnico do Programa de Privatizações (PROPRIV), Patrício Vilar, fez saber que a eficiência das células da economia nacional permitirá o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), bem como dará maior oportunidade de trabalho e qualidade de vida à população.

“A afirmação segundo a qual as privatizações vão prejudicar ou pôr em causa os empregos é um mito, porque maior parte das empresas a serem privatizadas, com participações minoritárias do Estado, já são geridas pelo sector privado. É tempo de tornar as empresas mais eficientes, para que através do crescimento da economia possam garantir empregos bem remunerados e sólidos”, argumentou o responsável.

Segundo Patrício Vilar, a partir do momento em que o mercado nacional passa a ter empresas mais eficientes e com maior riqueza permitirá o crescimento do número de emprego no país.

“A privatização não é um fim em si mesmo, mas o início de um processo para dar maior eficiência às empresas e à economia nacional”, referiu.

Quanto a outra polémica levantada por alguns cidadãos sobre a possível perda da soberania das actividades nas empresas de referência nacional, Patrício Vilar esclareceu que as privatizações não significam venda destas instituições, mas a utilização, de forma mais racional, dos recursos do Estado, com vista a tornar a actividade económica cada vez mais liberalizada e eficiente.

“Não faz nenhum sentido que o Estado tenha participações em empresas que podem ser autónomas ou geridas por si próprias”, reforçou.