Privatizações na Expo 2020

O secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, abordou sobre a importância da Expo Dubai para que Angola passe a mensagem relativamente ao desenvolvimento das finanças públicas, as oportunidades de investimento, a necessidade de financiamento e as reformas ao abrigo do programa das privações.

“O nosso maior objectivo está focado essencialmente em conseguir captar o interesse e atenção dessas entidades para que elas também possam participar do processo de diversificação da nossa economia que está a ser feita também por via das privatizações”, disse Ottniel dos Santos.

O Maior evento do mundo O Maior evento do mundo, abriu as portas no dia primeiro de Outubro, cujo palco contou com a presença de 175 nacionalidades e aproximadamente 192 países, cada um com o seu pavilhão.

“A Expo 2020 Dubai fornecerá uma plataforma significativa para que todas as pessoas conectem-se, discutam e trabalhem juntas. Transmitiremos, dos Emirados Árabes Unidos para o mundo, no nosso 50º aniversário, uma mensagem de tolerância, convivência e paz; uma mensagem de progresso, prosperidade e crescimento; uma mensagem de fraternidade, felicidade e uma vontade inabalável de criar um futuro melhor para todos, disse Sheikh Nahayan, Mabarak Al Nahayan na abertura da actividade.

A Expo Dubai são festivais de cultura, tecnologia, inovação, design e excelência humana, realizado de cinco em cinco anos, em cidades anfitriãs de todo o mundo, desde o seu início no ano de 1851, em Londres. Em Expos anteriores, inúmeros países apresentaram inovações que marcaram história. O pavilhão de Angola foi aberto na presença do Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, a honra da casa coube à comissária de Angola na Expo 2020, Albina Assis, na presença do embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo.

O espaço ocupa uma área de pelo menos dois mil metros quadrados, com formatos de Sona, típicos do povo Lunda Cokwe. O espaço realçou uma Angola moderna, com destaque as obras de vários artistas nacionais e dança, em painel 3D. Uma variedade de apresentações da música, pintura, gastronomia e educação do país também foram exibidos.