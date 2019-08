Prisa vai vender TVI à Cofina

De acordo com a notícia avançada com o Expresso, esta quarta-feira, Paulo Fernandes, o CEO do grupo que detém Correio da Manhã, Record, Sábado e Jornal de Negócios, terá assinado um memorando com a Prisa, já há cerca de três semanas, que lhe garante exclusividade nas negociações, indica o jornal da Imprensa, citando fontes envolvidas no processo. Tudo indica que não há ainda uma proposta formal com valores concretos.

O processo de venda terá tido inicio após a saída de Rosa Cullell da direção executiva da Prisa. Depois de fracassadas negociações com a Altice e do interesse de outros dos potenciais compradores como o empresário Mário Ferreira, a Cofina parece avançar de forma concreta numa altura em que a TVI parece ter desvalorizado até pela rápida descida de audiências face à SIC. De acordo com os últimos dados dos primeiros seis meses do ano, a SIC liderou as audiências com 18,9% de share, superiorizando-se à TVI que liderou as audiências durante 12 anos.

Com o arranque das negociações exclusivas, Paulo Fernandes afasta de cena outros potenciais compradores que se têm falado, como o empresário Mário Ferreira.