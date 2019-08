Primeira fábrica da Tesla na Europa ficará no norte da Alemanha

. De acordo com o jornal alemão “Rheinische Post”, a região da Renânia do Norte-Vestfália foi analisada, bem como locais na Baixa Saxónia. Ambas as regiões ficam no noroeste da Alemanha.

Caso a escolha da empresa de Elon Musk recaia sobre a Alemanha, o país germânico reforçará a sua reputação de principal fabricante automóvel na Europa. A Alemanha já possui instalações fabris de grandes construtores de automóveis, como a Volkswagen, a Mercedes e a BMW. Também têm unidades de produção na Alemanha a norte-americana Ford e a Opel, que é detida pela francesa PSA e dona da Peugeot.

Há muito que Musk revelou a intenção de criar uma unidade de produção na Europa, sendo que em junho deste ano o presidente executivo da Tesla admitiu ver na Alemanha a “primeira escolha para a Europa”.

“Talvez faça sentido na fronteira entre a Alemanha e França, perto dos países da Benelux”, escreveu Musk na sua conta Twitter, em resposta a uma pergunta de um utilizador. Os países que constituem o Benelux são a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo.

A região da Baixa Saxónia também foi analisada pelos responsáveis da Tesla, de acordo com declarações de um governante alemão ao jornal alemão “Nordwest Zeitung”, no dia 21 de Agosto.

O ministro dos Assuntos Económicos da região da Baixa Saxónia, Bernd Althusmann, revelou que “tem vindo a acompanhar a análise dos diferentes locais para instalar a fábrica europeia da Tesla, especialmente um próximo de Emden”, localidade próxima da fronteira com a Holanda, país onde já existe a sede europeia da marca, em Tilburg. Nessa localidade também foi criada uma pequena linha de montagem e centro de testes para as versões europeias dos modelos da Tesla.

Recorde-se que a nova fábrica da Tesla poderá estar pronta até finais de 2021.