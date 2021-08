Presidente do UBS alinha com Lagarde para criar “mercado único de capital verde”

A ideia foi lançada pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em Maio último e recebe agora o apoio de uma das mais importantes instituições financeiras na Europa, avançou o Jornal de Negócios de Portugal.

O presidente do banco suíço UBS, Axel Weber, considera que a Europa deve apostar na criação de um “mercado de capital verde” para “financiar a transição para combustíveis menos poluentes e outras iniciativas necessárias para cumprir as metas climáticas do Acordo de Paris”

Enquanto membro do painel de oradores do Fórum Europeu de Alpach, realizado na Áustria, Weber salientou que a Europa devia aproveitar a posição de liderança no combate às alterações climáticas para desenvolver uma união em torno de um mercado de capitais “verde”.