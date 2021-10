Presidente da República convida empresários turcos a participarem no PROPRIV

O Presidente da República, João Lourenço, convidou nesta segunda-feira os investidores e empresários turcos a participarem dos concursos internacionais em curso no País durante o fórum económico empresarial Angola-Turquia.

João Lourenço diz que Angola tem disponível um pacote de empresas que estão no processo de privatizações no “todo ou em parte” incluindo activos do sector petrolífero, da banca, seguros, de grandes fazendas agrícola, de indústrias importantes.

“Convidamos investidores e empresários turcos a participarem dos concursos internacionais em curso, contamos ainda convosco nas parcerias público-privadas nos grandes projectos a reabilitar”, afirmou.