Presidente da Nigéria lançará refinaria modular

O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, vai inaugurar a refinaria modular de 5.000 barris por dia em Ibigwe, estado de Imo, bem como realizar uma cerimónia de inauguração para a segunda e terceira fases de construção.

Liderada pela Waltersmith Refining & Petrochemical Co. e pelo Nigerian Content Development and Monitoring Board, a refinaria modular faz parte dos esforços do Governo Federal para reduzir os custos associados à importação de combustível; aumentar a capacidade local de refino de derivados de petróleo; estabelecer a Nigéria como um centro regional de refino; e estimular a criação de empregos directos e indirectos por meio da indústria downstream e industrial.

Os convidados especiais presentes incluirão HE Senadora Hope Uzodinma, Governadora Executiva, Estado de Imo; HE Chefe Timipre Sylva, Ministro de Estado dos Recursos Petrolíferos; e Adbdulrazaq Isa, presidente do Waltersmith Group, entre outras autoridades governamentais importantes e partes interessadas do sector.

Com uma capacidade de armazenamento de petróleo bruto de 60.000 barris, a refinaria modular deverá produzir aproximadamente 271 milhões de litros de produtos petrolíferos refinados anualmente, incluindo diesel, querosene, óleo combustível pesado (HFO) e nafta.

O primeiro módulo de 5.000 bpd será seguido por módulos de 25.000 bpd e 20.000 bpd, que permitirão a produção de álcool motor premium (PMS), combustível de aviação e gás liquefeito de petróleo (GLP).