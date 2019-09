Presidente americano encoraja ambiente de negócio atraente em Angola

Ao falar na cerimónia de acreditação do embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola nos EUA, Joaquim do Espírito Santo, o estadista americano disse acreditar que as empresas do seu país “oferecem valências incomparáveis”.

“Saúdo os esforcos do Governo angolano em combater a corrupção e diversificar a economia de Angola”, disse o Presidente Trump, ressaltando que foi com “grande prazer” que aceitou as Cartas Credenciais.

O Chefe de Estado americano disse estar ansioso para trabalhar com o embaixador angolano, para expandir as relações existentes entre os dois países, realçando que ele “chegou num momento importante das relações entre os EUA e Angola, após um ano de troca de visitas de alto nível que aprofundaram o relacionamento bilateral”.

Segundo o estadista, essas trocas de visitas sublinharam o forte apoio dos Estados Unidos da América às corajosas reformas políticas e económicas que o Presidente João Lourenço tem implementado durante os dois anos do seu mandato.

“O secretário de Estado Mike Pompeo reafirmou a nossa parceria estratégica durante o encontro que manteve com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em Agosto do corrente ano.