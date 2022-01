Preços altos do Gás Natural incentivam Irão a aumentar a produção

O Irão pretende aumentar a produção de gás natural à medida que regista preços altos no mercado global, noticiou a Petroangola.

Para o efeito, o governo iraniano tem como foco principal expandir o campo de gás natural não-associado de South Pars, em particular a Fase 11, com uma estimativa de 14,2 triliões de m3 de reservas de gás no local e 18 biliões de barris de condensado de gás. O campo South Pars já é responsável por cerca de 40% das reservas totais estimadas de gás do Irão e aproximadamente 80% da produção de gás.

Por maiores que sejam as reservas de petróleo do Irão, as reservas de gás são ainda maiores, com reservas comprovadas de gás natural estimadas em 33,78 triliões de m3, representando 17% do total mundial e mais de 1/3 das reservas de gás da OPEP.

De acordo com a National Iranian Oil Company, para se expandir as actividades no campo South Pars serão necessários investimentos na ordem dos 11 biliões USD, para aumentar a capacidade de produção de gás em 240 milhões de m3/d em 2022.

O campo South Pars conta com uma dimensão de 3.700 Km2, localizado na bacia compartilhada com o Qatar de 9.700 Km2. É fundamental para a estratégia geral do Irão de sustentar a produção de gás natural em todo o país, com pelo menos 1 bilião de m3/d, tornando-se vital para os planos do país de se tornar um líder mundial no mercado de gás natural liquefeito (LNG) nos próximos anos.

Além dos campos South Pars e Chalous, que será desenvolvido em conjunto com a Rússia, o Irão também tem procurado aumentar a produção do campo de gás natural não-associado de North Pars, onde já foi feito um investimento inicial de $4 biliões, o que poderá adicionar cerca de 100 milhões de m3/d em curto prazo.

O campo North Pars está localizado a cerca de 120 km a sudeste do sul da Província de Bushehr, e tem aproximadamente 1,67 trilhões de m3 de gás, com um volume recuperável estimado em 1,33 trilhões de m3.