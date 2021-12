Preço do escoamento de produtos afecta procura na Fazenda Filomena

A gerente da Fazenda Filomena, Ana Maria Manuel, defende a necessidade do Executivo investir mais na agricultura do mercado de cereais em grande escala, facilitando a planificação e aprovisionamento em caso de déficit de produtos.

Segundo Ana Maria Manuel, a aquisição da matéria-prima não tem sido fácil, por isso apela à criação de um mecanismo que permita a importação de matérias-primas para a agricultura à “custo zero”.

Nível de produção

Dedica-se a agro-indústria, a agricultura, a produção de ração animal e de ovos.

A fazenda está actualmente com uma produção diária entre 500 mil a 800 mil ovos, numa produção total diária de 150 toneladas.

A fazenda conta agora com cerca de 974,3 aves.

A Fazenda Filomena não responde ainda à capacidade instalada, dispondo neste momento com um total de 16 naves divididas em 12 de produção e quatro recria.

Referindo-se ao exercício económico de 2021 e sem avançar dados, Ana Maria Manuel diz que a fazenda está a registar um crescimento, devido ao empenho na gestão, formação em Recursos Humanos, estrutura, marketing e logística.

Investimento

Numa diversificação de projectos, a Fazenda Filomena investiu cerca de três milhões USD para construção de um matadouro com capacidade de abater um milhão de galinhas por dia.

Mas, sem entrar em detalhes, a gerente da fazenda anunciou que as obras estão temporariamente paralisadas e não há “estimativa do retorno do capital investido”.

No âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi), a fazenda solicitou um financiamento de cerca de 5 mil milhões Kz, que vai permitir o aumento da produção de ovos e a conclusão de projectos em curso.

Com início das suas actividades em 2016, a Fazenda Filomena conta hoje com 410 funcionários, destes 380 são nacionais e 30 expatriados.

“Quanto aos técnicos de montagem, temos técnicos nacionais que receberam formação, mas em alguns casos são necessários os técnicos estrangeiros”, afirmou.

Participação na FILDA

A Fazenda Filomena participou este ano na 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) realizada na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo sob o lema “A tecnologia como suporte ao desenvolvimento do agro-negócio e da indústria”, que reuniu empresas de distintos sectores, sendo Portugal a maior representação internacional.

Participaram da FILDA 558 expositores de distintos países, 500 dos, quais empresas nacionais, que aproveitaram a ocasião para promover os seus serviços, soluções, produtos e tecnologias, assim como trocar experiências e conhecimentos.